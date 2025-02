Landeshauptmann fordert strengere Gesetze für TikTok und Co.

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat im Rahmen seiner Teilnahme für Kärnten an der Sitzung des EU-Ausschusses der Regionen (AdR) in Brüssel eindringlich dazu aufgerufen, dass Europa jetzt entschlossen handeln müsse, um seine wirtschaftliche Unabhängigkeit, Innovationskraft und den sozialen Zusammenhalt zu sichern. Aber auch die europäische Migrationspolitik sieht Kaiser an einem entscheidenden Punkt: „Der brutale IS-Terroranschlag in Villach hat uns neuerlich schmerzhaft vor Augen geführt, dass wir dringend eine funktionierende Asyl- und Migrationspolitik auf europäischer Ebene brauchen. Unsere Bevölkerung muss geschützt werden, und gleichzeitig müssen Menschen in Krisenregionen Perspektiven vor Ort erhalten.“ Er forderte daher eine konsequente Kontrolle der EU-Außengrenzen samt dort zu vollziehenden Asylprüfverfahren und langfristige Lösungen wie sogenannte Charter Cities in sicheren Drittstaaten.

Strenge Gesetzesmaßnahmen für TikTok und Co. gefordert

Vor dem Hintergrund der abscheulichen Tat in Villach – der Täter hat sich innerhalb kürzester Zeit selbst via TikTok radikalisiert – sieht Kaiser auch die strenge Regulierung von sozialen Medien als dringende Aufgabe der EU. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Plattformen wie TikTok, Facebook, Instagram, YouTube und andere ungehindert radikalisierende Inhalte verbreiten. Die EU muss unverzüglich gesetzliche Maßnahmen ergreifen, die Social-Media-Konzerne verpflichten, demokratiefeindliche und extremistische Inhalte aktiv herauszufiltern, zu unterbinden und ihre algorithmische Verbreitung zu stoppen“, forderte Kaiser.

Scharfe Kritik an Elon Musk

Besonders kritisch sieht der Landeshauptmann die Haltung von Elon Musk, der unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit für ein völliges Verbot jeglicher Inhaltskontrolle eintritt. „Wenn Elon Musk meint, es darf gar keine Kontrolle und Überprüfung von Inhalten geben, ist das der Weg in die digitale Anarchie! Das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Wenn bestehende gesetzliche Vorgaben für Plattformen nichts bewirken, dann muss man auch über gänzliche Verbote bestimmter Plattformen nachdenken“, so Kaiser abschließend.