Frühere Grazer Exil-Schreiberin in Tunesien aus Haft entlassen

Gegen Sihem Bensedrine, die 2008/09 als „Writer in Exile“ in Graz gelebt und gewirkt hatte, wurden nach ihrer Rückkehr in ihre Heimat Ermittlungen wegen angeblichen Betrugs, Fälschungen und Missbrauch der Amtsgewalt eingeleitet. Am 1. August 2024 wurde sie inhaftiert. Die Anklage steht in Zusammenhang mit Bensedrines Vorsitz in der tunesischen „In­stanz für Wahrheit und Würde“, die mehr als 62.000 Menschenrechtsfälle in den Jahren von 1955 bis 2013 recherchierte und das Schicksal von 50.000 Opfern, darunter 10.000 von Folter, dokumentierte.

Sihem Bensedrine aus Haft entlassen

Amnesty International bezeichnete ihr Verfolgung der Menschenrechtsverteidigerin als „willkürliche Maßnahme um Vergeltung für ihre Arbeit zu üben“. Die 74-jährige Journalistin und Autorin am Jahrestag des Sturzes von Diktator Ben Ali am 14. Jänner 2011 in einen mehr als zwei Wochen dauernden Hungerstreik. „Wie am 20. Februar über Quellen aus dem Außenministerium bekannt und in einem Bericht in französischen Medien bestätigt wurde, ist Sihem Bensedrine am 19. Februar 2025 aus der Haft entlassen worden“, teilt die Stadt Graz am Donnerstag mit. Die Anklage bleibe allerdings aufrecht, und es gilt ein Reiseverbot. Der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz und Bürgermeisterin Elke Kahr hatten sich in einem Schreiben an das Bundesministerium für Europäische und internationale Angelegenheiten für die Freilassung eingesetzt.

2008 und 2009 „Writer in Exile“

In Graz ist Sihem Bensedrine, die für ihre Arbeit als „Writer in Exile“ der Jahre 2008 und 2009 auch Auszeichnungen erhielt, noch in bester Erinnerung.