100 Klimabäume als Lebensbäume: Stadt startet Projekt für Neugeborene

St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 20. Februar 2025, 12:52

Die Stadtgärtnerei pflanzte 100 Klimabäume in verschiedenen Teilen der Stadt, um den CO₂-Ausstoß zu reduzieren, die Luftqualität zu verbessern und die städtische Umgebung noch lebenswerter zu gestalten. Generationen-Stadträtin Sylvia Greiler erklärt: „Mir kam die Idee, diese Bäume als Lebensbäume für Neugeborene zu nutzen. Eltern von Kindern, die ab heuer geboren werden, können sich ab sofort bei der Stadtgemeinde melden, wenn sie Interesse an einem Lebensbaum für ihr Baby haben.“

Lebensbäume für Neugeborene

Die Stadt hat kürzlich alle frisch gebackenen Eltern von Neugeborenen über diese

einzigartige Möglichkeit informiert. Ab sofort können sich Interessierte melden, um einen

Lebensbaum für ihr Baby zu erhalten. Bürgermeister Martin Kulmer erklärt: „Diese

100 Bäume sind ein Geschenk an unsere Zukunft. Sie werden nicht nur unseren

Nachkommen lange Freude bereiten, sondern ihnen auch eine gesündere Umwelt

hinterlassen. Mit der Idee der Lebensbäume geben wir jedem Neugeborenen in St. Veit

die Chance, von Beginn an Teil dieser grünen Zukunft zu sein.“ Die St. Veiter Mutter

Christina Mauko hat sich als erste für einen Lebensbaum für ihren Sohn Liem gemeldet.

Der Baum wurde mit einer Plakette mit Namen und Geburtsdatum des jungen St. Veiters

ausgestattet und die Familie durfte eine offizielle Urkunde der Stadt entgegennehmen.