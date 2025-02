FUNtech_Teens: Jugendliche tauchten in die Welt der Wissenschaft ein

Das Motto „Spaß mit Technik“ setzten die Jugendlichen bei Mitmach-Workshops zu den Themen Umwelt, Technik, Informatik, Management, Gesundheit und Soziale Medien gemeinsam mit Studierenden und Forschenden der FH JOANNEUM um.

Wissenschaft und Technik für Jugendliche

An der FH JOANNEUM in Graz standen unter anderem die Workshops „Spaß am Fliegen“, „Wie funktioniert Künstliche Intelligenz“ oder „Vom Lehrling zum KI-Zauberer/zur Zauberin“ am Programm. An der FH JOANNEUM in Bad Gleichenberg drehten sich die Workshops rund um die Themen Gesundheit, Management und Tourismus: „Detektivarbeit im Gesundheitsbereich – Inklusion ermöglichen“ und „Körperwelten – eine Reise durch die Welt der Sinneswahrnehmungen“. An der FH JOANNEUM in Kapfenberg tauchten die jungen Besucher:innen tief in die Bereiche Informatik und Wirtschaftsingenieurwesen mit Workshops wie „Create your Business”, „CTF – Capture the Flag” und „Coding – Programmiere dein erstes Spiel” ein.

FUNTech_Teens

Bei allen Workshops gab es Unterstützung von Lehrenden und Studierenden der FH JOANNEUM. Das Ziel von FUNtech_Teens ist es, jungen Menschen Wissenschaft und Technik praxisorientiert näherzubringen und so ihre Begeisterung für MINT-Fächer zu steigern. Die FH JOANNEUM setzt die Initiative FUNtech, die vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung unterstützt wird, bereits seit 2006 um. FUNTech_Teens fand vom 10. bis 13. Februar 2025 an der FH JOANNEUM in Graz, Kapfenberg und Bad Gleichenberg statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2025 um 13:55 Uhr aktualisiert