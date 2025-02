Jugendlicher schlug 27-Jährigen krankenhausreif

Zu einem heftigen Streit kam es am Mittwoch in der Villacher Innenstadt.

Veröffentlicht am 20. Februar 2025, 14:08 / ©5 Minuten

Auf offener Straße kam es am Mittwochabend zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem 17-jährigen und einem 27-jährigen Villacher. Dabei verletzte der Jüngere den Älteren mit einem Faustschlag. Der Mann musste in der Folge mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach eingeliefert.

17-Jähriger ergriff die Flucht

Der 17-Jährige und sein 15-jähriger Begleiter ergriffen wiederum die Flucht, konnten jedoch schon kurze Zeit später von der Polizei angehalten werden. „Der Tatverdächtige wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen des Verdachtes der Körperverletzung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht“, heißt es vonseiten der Beamten abschließend.