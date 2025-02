Freiheitliche fordern Schließung weiterer Asylheime in Kärnten

Wie berichtet, stach ein 23-jähriger Syrer am Samstagnachmittag, dem 15. Februar 2025, wahllos auf Passanten in der Villacher Innenstadt ein. Die Tat forderte das Leben eines 14-Jährigen. Zudem wurden fünf weitere Personen zum Teil schwer verletzt. Als Konsequenz schließt nun die Flüchtlingsunterkunft in Villach-Langauen. Bereits in den nächsten Tagen sollen alle 75 Personen, die dort gewohnt haben, in andere Einrichtungen verbracht werden.

FPÖ-Stadtrat: „Asylheim Görtschach muss sofort geschlossen werden„

Die Freiheitlichen fordern indes auch die Schließung der Unterkunft in Finkenstein und Görtschach. Laut Ferlachs Stadtrat Dominic Keuschnig (FPÖ) sei eine rote Linie überschritten worden: „Die Verunsicherung der Bevölkerung ist groß, vor allem bei Menschen, die in der Nähe von Asylunterkünften leben.“ Laut ihm sei die Betreuungseinrichtung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Görtschach, immer wieder durch negative Vorfälle aufgefallen. „Es ist höchste Zeit, dass Bund und Land Verantwortung übernehmen“, so Keuschnig und stellt klar: „Jetzt ist Handeln gefragt – bevor es zu weiteren tragischen Vorfällen kommt.“