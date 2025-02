Millioneninsolvenz bei Salzburger Medizinlabor: 30 Mitarbeiter betroffen

Veröffentlicht am 20. Februar 2025, 14:45 / ©h_lunke-stock.adobe.com

Das Unternehmen ist auf die individuelle Anpassung von Medikamenten basierend auf einer pharmakogenetischen Analyse des genetischen Profils der Patienten spezialisiert. Dadurch soll eine bessere Verträglichkeit und weniger Nebenwirkungen der Medikamente erreicht werden. Das Unternehmen bietet für Patienten Analysepakete an, die eine gezielte und erfolgreiche Therapie ermöglichen.

Millioneninsolvenz: 30 Mitarbeiter und 100 Gläubiger betroffen

Laut einer Presseaussendung des KSV1870 betragen die Passiva rund 1,5 Mio. Euro zuzüglich (teils nachrangiger) Gesellschafterdarlehen von rund 7 Mio. Euro. Die Aktiva liegen demnach bei rund 917.500 Euro. Von der Insolvenz sind rund 100 Gläubiger und rund 30 Mitarbeiter betroffen.

Insolvenzursache

„Soweit ersichtlich, konnte bisher – trotz mehrfacher erfolgreicher Kontakte – noch kein

wesentlicher Franchisepartner gefunden werden“, heißt es in der KSV1870-Aussendung bezüglich der Insolvenzursache. Die laufenden Kosten hätten die anfallenden Kosten in der Vergangenheit überstiegen, die Zahlungsunfähigkeit konnte im Wesentlichen durch (nachrangige) Darlehen der Gesellschafter bislang vermieden werden. „Sie musste jedoch in Folge ihre Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung eingestehen“, berichtet der KSV1870 weiter.

Fortführung wird angestrebt

Das wesentliche Asset der Gesellschaft sei die Weiterentwicklung der Analysen durch ständige Verbesserung der Software sowie den Aufbau der Datenbank als Grundlage für die Forschung. Die Analysepakete werden von Ärzten für ihre Patienten benötigt. Es wurden daher Franchisekonzepte entwickelt, um das Produkt breiter auf den Markt zu bringen. Eine Fortführung wird angestrebt, heißt es. „Die Gläubiger erhalten insgesamt zumindest eine Quote von 20 % binnen 24 Monaten ab Annahme des Sanierungsplanantrages“. Die Sanierung soll in einer Kombination aus Zuführen von Finanzmitteln, Auftragsabschluss mit Vorauszahlung und Steigern des Umsatzes erfolgen.