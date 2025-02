Eisstadion Hart bei Graz lädt zur „Faschingsdisco on Ice“

Am Faschingsdienstag, dem 4. März 2025, verwandelt sich das Eisstadion in Hart bei Graz ab 17 Uhr in eine pulsierende Tanzfläche auf Kufen: Die „Faschingsdisco on Ice“ verspricht Musik, Spaß und Faschingszauber für alle Altersgruppen. Für die heißen Beats auf dem kalten Parkett sorgt DJ Gregor Adamek.

PUCK-Zielschießen, Kostümprämierung & gratis Krapfen

Neben der eisigen Tanzfläche dürfen sich die Besucher auf mehrere Programmpunkte freuen. Beim PUCK-Zielschießen winken attraktive Preise. Außerdem wird das beste Faschingskostüm gekürt – und alle, die verkleidet kommen, erhalten einen gratis Krapfen. Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden. Ab 20 Uhr startet die Aftershow-Faschingsparty direkt im Restaurant. Die „Faschingsdisco on Ice“ wird mit Unterstützung der Raiffeisenbank Graz-St. Peter, des Restaurants Eishalle und der Stadt Graz organisiert.