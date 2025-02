Handball-Duell: HSG Holding Graz trifft auf Tabellenführer

Am Samstag ist der Tabellenführer zu Gast in Graz

Den Start ins neue Jahr hätte sich die HSG Holding Graz wohl anders vorgestellt. Zum Auftakt setzte es eine Heimspielniederlage gegen Meister Linz, auswärts fuhr man bei den Fivers in ein Brett. Nun wartet der aktuelle Tabellenführer auf die Grazer. „Irgendwie war in den ersten Spielen der Wurm drinnen, wir konnten unseren Gegnern nicht unser Spiel aufdrücken, dann mussten wir krankheitsbedingt auch noch einen Haufen Ausfälle hinnehmen“, so HSG Holding Graz Trainer Spyros Balomenos der das gesamte Team und sich in die Pflicht nimmt: „Wir kämpfen weiter und werden versuchen die Chance auf ein letztes Viertelfinalticket bis zum letzten Spiel aufrecht zu halten. Die Jungs sind heiß und werden am Samstag alles geben.“

„Hard ist wie jedes Jahr Titelfavorit“

Anders als Graz punkteten die Gäste aus Hard zum Auftakt gleich zwei Mal, zuhause holte man gegen die Fivers ein Remis, beim direkten Duell um die Tabellenspitze fuhr man vergangenen Samstag einen 36:30-Sieg in Krems ein und sicherte sich damit die alleinige Tabellenführung. „Hard ist wie jedes Jahr Titelfavorit, wir stellen uns auf ein schweres Match ein, bei dem wir aber mit unseren Fans im Rücken am Ende punkten wollen“, so HSG-Kapitän Ramon Raschid.

500 Freitickets für steirische Vereiein

Am 22. Februar 2025 empfängt die HSG Holding Graz Meisterkandidat ALPLA HC Hard. Um so vielen steirischen Sportvereinen wie möglich den Handballsport ein wenig näher zu bringen, lädt der Verein am 22. Februar beim Heimspiel gegen den ALPLA HC Hard zum Tag der Sportvereine. Bis zu 500 Freitickets werden für diesen Spieltag an steirische Vereine ausgegeben. Die Anmeldefrist läuft bis zum 20. Februar.