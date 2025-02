KTM-Sanierung: Gläubiger stimmen Plan der Pierer Industrie zu

Vom Restrukturierungsverfahren waren lediglich drei Gruppen von Anleihengläubigern betroffen: die zum amtlichen Handel an der Wiener Börse zugelassene Anleihe mit einem

Gesamtnennbetrag von 100 Millionen Euro, Schuldscheindarlehen in Höhe von 132,5 Millionen Euro, sowie die privat platzierte Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 15 Millionen Euro.

Plan der Pierer Industrie AG vorgelegt

Die Pierer Industrie AG hat rechtzeitig am 27. Dezember 2024 einen Restrukturierungsplan vorgelegt, der vorsieht, dass zum einen die Forderungen betroffener Gläubiger fällig sind. Zum anderen erhalten die betroffenen Gläubiger auf ihre Forderungen eine Quote von 100 Prozent, zahlbar in zwei Raten. Auf die Forderungen der betroffenen Gläubiger entfallende Zinsenzahlungen sind im jeweils vertraglich vereinbarten Umfang und zu den vertraglich vereinbarten Fälligkeitszeitpunkten auf die jeweils offenen Forderungen zu leisten.

Erste Schritte in die richtige Richtung

Sonstige Gläubiger der Pierer Industrie AG sind von der Restrukturierung nicht umfasst, sodass deren Forderungen bei Fälligkeit zur Gänze zu berichtigen sind. In der heutigen Sitzung vom 20. Februar 2025 wurde dieser Restrukturierungsplan von den Gläubigern angenommen. „Somit ist der erste Schritt in der Sanierung der KTM-Gruppe gemacht“, heißt es von Seiten des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV).

Entscheidung fällt kommende Woche

Der entscheidende Tag für die Sanierung des Konzerns wird jedoch Dienstag, der 25. Februar 2025 sein, an welchem über die Sanierungspläne der KTM AG, der KTM Components GmbH sowie der KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH abgestimmt wird. Entsprechend den bisherigen Verhandlungen wurden die Sanierungspläne in diesen Verfahren bereits dahingehend verbessert, dass die angebotene Quote von 30 Prozent als Barquote („Kassaquote“) zu zahlen ist. In diesen drei Verfahren laufen die Verhandlungen jedoch weiterhin, heißt es in einer aktuellen Aussendung.

Rund 750 Millionen Euro müssen her

Nach aktueller Einschätzung müssen von Eigentümer- bzw. Investorenseite etwa 600 Millionen Euro für die Quotenfinanzierung sowie rund 150 Millionen Euro für das neuerliche Hochfahren der Produktion aufgebracht werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2025 um 15:55 Uhr aktualisiert