6,5 Millionen: Grazer Pongratz-Moore-Steg soll neu errichtet werden

Seit Juli 2023 ist der aus Sicherheitsgründen Pongratz-Moore-Steg gesperrt. Die lange Sperre hat für Kritik gesorgt, 5 Minuten berichtete: Kritik: Verzögerungen beim Pongratz-Moore-Steg in Graz. Schon bald aber sollen die beiden Murseiten wieder verbunden werden. Der Steg soll nämlich ab Herbst 2025 neu errichtet werden, wie die Stadt Graz mitteilt. Weiter heißt es: „Damit erhalten Fußgänger:innen und Radfahrer:innen bald wieder eine sichere, komfortable und barrierefreie Verbindung zwischen den Bezirken Andritz und Gösting.

©Stadt Graz/Fischer Seit Juli 2024 ist der Pongratz-Moore-Steg in Graz gesperrt. ©Stadt Graz/Fischer Das soll sich bald ändern.

Warum der Steg so lange gesperrt war

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner: „Ich bin mir bewusst, dass die lange Sperre für alle sehr herausfordernd ist, doch die Komplexität dieses Projekts macht diese leider notwendig. Mir war es von Anfang an wichtig, diese extrem wichtige Verbindungsachse zwischen Gösting und Andritz so schnell wie möglich wieder fit zu machen. In einem Rechtsstaat gibt es aber auch Prozesse und Verfahren, die dauern und sich hinziehen. Im Rahmen der sicherheitstechnischen Vorgaben arbeiten wir mit Hochdruck an der Neuerrichtung. Was danach kommt, wird eine schöne, breite, neue Brücke, die ein sicheres und barrierefreies Queren für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen ermöglicht.“

6,5 Millionen Projekt

Es wurden drei umfassende Genehmigungsverfahren – im Bereich Naturschutz, Wasser- und Straßenrecht – bereits bei der zuständigen Bau- und Anlagenbehörde eingereicht. Die Genehmigungen liegen voraussichtlich bis zum Herbst 2025 vor. Gibt der Gemeinderat im heurigen Mai für das rund 6,5 Millionen-Projekt grünes Licht, können die Bauarbeiten bald beginnen.

Planung und Bau komplex

Stadtbaudirektor Bertram Werle: „Die Anforderungen des Standorts sowohl in der Planung als auch im Bau waren und sind komplex. Umso mehr freut es uns, dass der neue Pongratz-Moore-Steg nicht nur für den Fuß- und Radverkehr und die systemrelevanten Leitungen eine tragende Rolle spielen, sondern auch der Barrierefreiheit Rechnung getragen wird. Und das in einer Optik, die eine gewisse Leichtigkeit ausstrahlt und die Sicht auf die Mur und den Naturraum samt Vogelschutzgebiet gewährleistet.“