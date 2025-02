Spaziergängerin (31) von Hund gebissen: Besitzerin suchte das Weite

Veröffentlicht am 20. Februar 2025, 16:14 / ©Montage: Canva

In Gallneukirchen, im oberösterreichischen Bezirk Urfahr-Umgebung, wurde am vergangenen Mittwoch, 19. Februar 2025 gegen 10.40 Uhr, eine 31-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung beim Spazierengehen mit ihrem Kleinkind von einem Hund in den Oberschenkel gebissen. „Der zirka 30 Kilogramm schwere und schwarze Vierbeiner wurde von einer derzeit noch unbekannten Person, zusammen mit einem zweiten Hund, ohne Leine geführt“, gibt die Polizei Oberösterreich bekannt.

Polizei bittet um Hilfe

Die Hundehalterin wollte jedoch die persönlichen Daten nicht austauschen und suchte nach dem Vorfall das Weite. Das Opfer begab sich mit einer leichten Verletzung in ärztliche Behandlung. Nun bittet die Polizei um Hilfe. Etwaige Hinweise sollen an die Polizeiinspektion Gallneukirchen unter der Telefonnummer 059 133-4330 weitergegeben werden.