Voller Erfolg! 400 Unternehmerinnen bei Future Ladies Night

Das Casineum Velden war gestern (19. Februar 2025) mit rund 400 Unternehmerinnen und Unternehmern bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Frau in der Wirtschaft (FiW) lud zur Future Ladies Night, einer Kooperationsveranstaltung von FiW mit dem Casino. Über diese geballte Frauenpower freute sich FiW-Landesvorsitzende und WK-Vizepräsidentin KommR Astrid Legner: „In Kärnten gibt es aktuell mehr als 18.400 Unternehmerinnen. Knapp die Hälfte der Neugründungen werden von Frauen getätigt und das Durchschnittsalter von 49 Jahren zeigt, dass die Motivation, sich selbstständig zu machen, oft auch der zweite Weg ist, den die Frauen einschlagen.“

Koralmbahn: Gamechanger der Sonderklasse

Dass man im nächsten Jahr vielleicht auch schon Unternehmerinnen aus Graz bei der Veranstaltung begrüßen könnte, ist für WK-Präsident Jürgen Mandl nicht unrealistisch. Durch die Eröffnung des Koralmtunnels Anfang Dezember verringere sich die Entfernung zwischen Graz und Klagenfurt auf 45 Minuten. „Da ist man in Velden unter einer Stunde – diese neue Wirtschaftsregion Area Süd müssen wir nutzen. Es liegt jetzt an uns, die Last Mile zu organisieren. Denn die Koralmbahn ist ein Gamechanger der Sonderklasse.“

Profilerin und Sicherheitsexpertin Patricia Staniek

Dass auch entsprechende Menschenkenntnis ein „Gamechanger“ sein könne, vermittelte Kriminalanalytikerin, Profilerin und Sicherheitsexpertin Patricia Staniek in ihrem Vortrag. Etwa eine Stunde lang verriet sie den Unternehmerinnen, wie wichtig Profiling in der Wirtschaft sei. Bei Verhandlungen könne die genaue Beobachtung des Gegenübers helfen, an sein Ziel zu gelangen. „Manipulation ist nicht immer böse, es ist eine Möglichkeit zu steuern, damit wir an unser Ziel gelangen.“

©5 Minuten Für „Standing Ovation“ sorgte Patricia Staniek, mit viel Humor, Fachwissen und guter Laune sorgte sie für eine außergewöhnliche Stimmung.

„Haltung bewahren“

Die„Frau des Hauses“, Casino-Direktorin Marion Roseneder, schätzt ihre Menschenkenntnis „ganz gut“ ein. „Viel ist Intuition, der erste Eindruck täuscht oft nicht.“ Für sie sei es zudem wichtig, Haltung zu zeigen, indem „man sich an seine persönlichen Werte hält, auch wenn es manchmal schwierig erscheint. Aber gerade, wenn man für andere verantwortlich ist – in der Familie oder im Beruf – ist es noch wichtiger Haltung zu bewahren.“ Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der portugiesisch-österreichischen Sängerin Sandra Pires.