Notfall am Salzburger Grubhörndl: Hubschrauber rückte gleich zweimal aus

Veröffentlicht am 20. Februar 2025, 16:52 / ©BMI

Die Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle Salzburg musste am vergangenen Mittwoch, 19. Februar 2025, gleich zweimal innerhalb weniger Stunden zu Rettungseinsatz in das Gebiet des Grubhörndl oberhalb von Lofer ausrücken.

Im steilen Gelände gefangen

Kurz nach Mittag meldete ein Bergsteigerpaar über Notruf eine alpine Notlage. Die 41-jährige Deutsche und ihr 21-jähriger Landsmann waren im steilen Gelände gefangen und konnten weder vor noch zurück. Die Besatzung des Polizeihubschraubers lokalisierte die beiden etwa 30 Meter unterhalb des Gipfelgrates und konnte sie mit dem Bergetau sicher geborgen und nach Lofer gebracht werden.

Drei Wanderer in Not – Frau rutsche 20 Meter ab

Nur drei Stunden später folgte die nächste Alarmierung. Fast an der gleichen Stelle befanden sich drei Wanderer, zwei 52-jährige Frauen und ein 51-jähriger Mann, alle aus Deutschland, in alpiner Notlage. Eine der Frauen ist bereits 20 Meter im steilen Gelände abgerutscht und verletzte sich dabei. „Auch in diesem Fall konnten alle drei Personen sicher geborgen und ins Tal geflogen werden. Beide Vorfälle sind auf unzureichende Tourenplanung und mangelnde Ausrüstung zurückzuführen“, heißt es von Seiten der Polizei Salzburg abschließend.