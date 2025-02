So wird der KAC zum Grunddurchgangs-Meister

Trotz Niederlage nach Verlängerung gegen die Black Wings Linz am vergangenen Sonntag, 16. Februar 2025, hat der KAC zum 24. Mal in den letzten 26 Spielen gepunktet. Das ist auch Mitgrund dafür, weshalb im Viertel- und auch in einem möglichen Halbfinale Heimrecht genießen wird. Zusätzlich hat man sich durch den starken Grunddurchgang auch jetzt schon die Teilnahme an der nächstjährigen Champions Hockey League gesichert.

Ein Punkt und KAC beendet Grunddurchgang auf Platz 1

Im letzten Spiel trifft man am Freitag, 21. Februar 2025 ab 19.15 Uhr, auf den HC Pustertal zu Hause. Jeder Punktgewinn würde auch dafür sorgen, dass man den Grunddurchgang wie auch schon im Vorjahr auf Platz eins abschließend würde. Und auch die Südtiroler können schon mit den Pre-Playoffs planen, es geht für sie im Fernduell mit den Vienna Capitals lediglich noch darum, wer schlussendlich Neunter und wer Zehnter wird.

Pustertal hat in der Fremde nicht geglänzt

Auswärts hat der HC Pustertal in dieser Saison jedoch nicht gerade oft geglänzt. Dort liegt man nämlich nur vor Nachzügler Asiago und Innsbruck. Gegen in der Tabelle vor ihnen platzierten Mannschaften hat man überhaupt nur fünf von 45 möglichen Punkten einfahren können.