Schwerer Schicksalsschlag: Sohn von Hofdame starb

Die letzte Folge der 21. Staffel von „Bauer sucht Frau“ gab es am gestrigen Mittwoch, den 19. Februar 2024 auf JOYN und ATV zu sehen. Zum Abschluss wurde es noch einmal richtig emotional, vor allem beim steirischen Bio-Bauern Christian und seiner Hofdame Bianca. Bereits bei der Aussprache mit den anderen Kandidatinnen hat die Oberösterreicherin betont, dass ihr Christian während einer besonders schweren Phase in ihrem Leben beigestanden hat. Genauer ins Detail ging sie damals aber nicht.

Tragisch: Hofdame Bianca verlor Sohn bei Autounfall

Bei der letzten Eventfolge plante Bianca dann eine besondere Überraschung für ihren geliebten Christian. Sie schrieb ihm ein Liebesgedicht als Dank, dass er ihr nach ihrem tragischen Schicksalsschlag auch in der schwersten Zeit ihres Lebens bedingungslos beigestanden ist. Während des Vortrags kämpft die Oberösterreicherin mit den Tränen und offenbart, welcher Vorfall ihr Leben von einem Tag auf den anderen für immer verändert hat. Es ist der wohl schlimmste Albtraum jeder Mutter: Ihr Sohn kam bei einem Autounfall ums Leben. „Was gibt es Schlimmeres auf dieser Welt, als wenn die Mutter die Nachricht vom Tod ihres Kindes erhält?“, so die Frage, die Bianca in den Raum stellt und auf die es keine Antwort gibt.

©ATV Auch Steirer Christian kommen die Tränen. ©ATV Er schließt seine Bianca in die Arme.

Bauer Christian stand und steht seiner Bianca bei

Doch Steirer Christian war für sie da. „Ich bin irrsinnig froh, dass er den Weg mit mir geht oder bis dato mit mir gegangen ist“, so fasst die Oberösterreicherin bei „Bauer sucht Frau“ ihre Dankbarkeit in Worte. Und das obwohl „es vielleicht nicht immer leicht ist, auch für ihn, weil ich natürlich nicht 100% meiner Kraft in unsere Beziehung stecke.“ Bianca stellt klar: „Ich schau, dass ich und meine Tochter da irgendwie durchkommen“ – zum Glück aber darf sie dabei auf die Unterstützung von Christian setzen.

Steht der nächste Schritt bevor?

Auch der Steirer hat eine Überraschung für Bianca. Diese hat Christian nämlich verraten, dass sie nur einen Mann heiraten will, der mit ihr nach Singapur fliegt. „Ich lieb‘ dich über alles, es war nie eine Sekunde ein Zweifel daran. Es ist überwältigend, was zwischen uns passiert ist, ich werde immer an deiner Seite stehen“, so verleiht er seiner Liebe Ausdruck. Ob die bevorstehende gemeinsame Reise schließlich vor den Traualtar führt, wird sich zeigen.