Cannabis und Kokain im Auto: 19-Jähriger fuhr „high“ durch die Straßen

Veröffentlicht am 20. Februar 2025, 17:20 / ©Montage: Canva

In Bad Ischl in Oberösterreich wurde am Mittwochabend, 19. Februar 2025 gegen 20 Uhr, bei einer Polizeikontrolle deutlicher Cannabis-Geruch aus dem Inneren eines Autos wahrgenommen. Der 19-jährige Fahrer aus dem Bezirk Gmunden gestand den Cannabis-Konsum.

Insassen wurden immer aggressiver

Im Auto entdeckte die Polizei gleich mehrere Klemmsäckchen mit Kokain und Cannabis sowie diverse Drogen-Utensilien. Bei der klinischen Untersuchung stellte der Arzt fest: der 19-Jährige war „high“ unterwegs. Ihm wurde der Führerschein daher abgenommen. Die beiden Insassen im Auto verhielten sich während der Kontrolle immerzu aggressiv. Daher wurde von den Beamten mehrfach angedroht, sie festzunehmen.

Für Teenager war schließlich Schluss – festgenommen

„Der 16-Jährige aus dem Bezirk Gmunden gestikulierte mit geballten Fäusten in Richtung der Polizisten und wurde folglich aufgrund des aggressiven Verhaltens mittels Körperkraft zu Boden gebracht und festgenommen. Anzeigen werden erstattet“, gibt die Polizei Oberösterreich in einer aktuellen Aussendung abschließend bekannt.