Von Einbrechern überrascht: Männer standen plötzlich im Vorzimmer

In Wiener Wohnung

Beide Männer konnten von der Polizei in Wien festgenommen werden.

Veröffentlicht am 20. Februar 2025, 17:38

Gestern Mittag, Mittwoch 19. Februar 2025, wurde die Polizei nach Wien Penzing alarmiert. Ein Mann wurde in seiner Wohnung von zwei mutmaßlichen Einbrechern überrascht. Der Mann gab an, dass er gerade zuhause war, als seine Wohnungstüre gewaltsam aufgebrochen wurde und plötzlich zwei Männer in seinem Vorzimmer standen.

Duo flüchtete über das Stiegenhaus

„Die Einbrecher ergriffen daraufhin die Flucht durchs Stiegenhaus auf die Straße, konnten aber vom Opfer eingeholt und angehalten werden“, heißt es von Seiten der Polizei Wien. Kurze Zeit später trafen Beamte der Polizeiinspektion Leyserstraße ein und nahmen die beiden Männer vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der Männer wurden Handschuhe und Atemschutzmasken gefunden und sichergestellt. Dabei handelte es sich mutmaßlich um das Einbruchswerkzeug.

Beide Männer angezeigt

Der 36-Jährige und der 45-Jährige zeigten sich zu den Tatvorwürfen in einer ersten Vernehmung geständig. Beide Männer sind aus Ungarn. „Sie wurden wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls angezeigt“, heißt es abschließend.