GermanyÂ´s Next Topmodel: Steirerinnen kÃ¤mpfen weiterhin um Titel

Zwei Steirerinnen und ein Steirer waren unter den insgesamt rund 200 Kandidaten und Kandidatinnen des bekannten TV-Formats „Germany´s Next Topmodel“. Die 20-jährige Samira und der 23-jährige Florian sind beide in der steirischen Landeshauptstadt Graz beheimatet und stellten sich der prominenten Jury unter Beweis. Auch die 21-jährige Vanessa aus Kumberg (die mittlerweile auch in Graz wohnt) kämpft um den heiß begehrten Titel. Eine Neuheit bringt die Jubiläumsstaffel von „Germany’s Next Topmodel“: Folgen werden an zwei Tagen pro Woche ausgestrahlt.

Grazer fliegt raus

Für Florian nahm die Topmodel-Reise ein frühes Ende. Er versuchte Heidi Klum mit seiner Lederhose zu überzeugen, aber das reichte wohl nicht aus. Letztlich konnte sich der Steirer gegen seine männlichen Mitbewerber nicht durchsetzen. Bereits nach der ersten Folge war es für ihn vorbei.

Steirische Kandidatinnen sind eine Runde weiter

Erfreuliche Nachrichten gibt es aber von den steirischen Kandidatinnen. Sowohl Vanessa als auch Samira schafften es eine Runde weiter und dürfen sich erneut unter Beweis stellen. Können die beiden Steirerinnen überzeugen und weiterhin um den heiß begehrten Titel „Germany´s Next Topmodel“ kämpfen? Das erfahrt ihr bei der neuen Folge, die am heutigen Donnerstagabend, den 20. Februar 2025 um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen ist.