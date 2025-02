Nach Villach-Attentat: Auch Bürgerwehr in Klagenfurt geplant?

Nach dem Attentat in Villach ist jetzt auch eine Bürgerwehr in Klagenfurt geplant.

Nach dem Attentat in der Villacher Innenstadt, bei dem ein 14-jähriger Jugendlicher getötet und mehrere weitere Personen zum Teil schwer verletzt wurden, herrschte Angst in der Draustadt. Daher entstand der Plan, in Villach eine Bürgerwehr zu gründen, wir haben berichtet. Doch dabei bleibt es nicht, eine Facebook-Gruppe zeigt, dass auch in Klagenfurt eine gegründet werden soll, diese hat demnach sogar schon einen ersten „Erfolg“ vorzuweisen. Ein vermeintlicher Fahrraddieb soll dabei gestellt und der Polizei übergeben worden sein. Wie es außerdem heißt, suche man „starke Jungs“.

„Klares Nein“ zu geplanten Bürgerwehren

Landeshauptmann Peter Kaiser hat nach einem Sicherheitsgipfel jedoch auch klar Stellungnahme zu geplanten Bürgerwehren in Villach bzw. in Kärnten bezogen. Der Tenor der Anwesenden sei nämlich „ein klares Nein“ gewesen. Und weiter: „Die Polizei ist dasjenige Organ, das dafür sorgt, dass Österreich, Kärnten bei allen schlimmen Ereignissen der letzten Tage zu den sichersten Regionen der Erde gehört.“ Gegenüber Medien hat auch Polizei-Pressesprecher Rainer Dionisio bekräftigt, dass es keine „Hilfs-“ bzw. „Streifen-Sheriffs“ brauche.