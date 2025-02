LKW-Fahrer verletzt: Alkolenker (43) flüchtete zweimal von Unfallstelle

Veröffentlicht am 20. Februar 2025, 18:19 / ©5 Minuten

In Linz touchierte ein 43-jähriger Unfalllenker am 20. Februar 2025 gegen 13.30 Uhr mit seinem Auto die offenstehende Türe eines abgestellten LKWs im Linzer Stadtgebiet. Dadurch wurde die LKW-Türe zugeschlagen und verletzte den 45-jährigen LKW-Fahrer aus Linz an der Hand.

„Muss nur noch meinen Führerschein holen“

„Daraufhin hielt der Autofahrer an, entfernte sich anschließend wider von der Unfallstelle und gab vor, seinen Führerschein zu holen“, schildert die Polizei Oberösterreich am heutigen Donnerstagabend. Nach rund 15 Minuten kehrte der Mann zur Unfallstelle zurück, setzte sich jedoch in das Auto seines Bruders und verließ erneut die Unfallstelle.

Ohne Schein – dafür mit Alkohol im Blut

Der Unfallverursacher konnte von der Polizei kurze Zeit später in der Nähe der Unfallstelle angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass der 43-Jährige aus Linz keinen gültigen Führerschein besitzt, da ihm dieser bereits entzogen wurde. Ein durchgeführter Alkotest ergab: der Mann war nicht nur ohne Schein, sondern auch alkoholisiert unterwegs. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und mehrere Anzeigen werden erstattet.