Letzte Chance aufs (Über-)Leben: Berufsrettung operiert am Unfallort

Dabei handelt es sich um einen chirurgischen Notfalleingriff, bei dem der Brustkorb geöffnet wird. Bisher wurde die Clamshell-Thorakotomie nur in einem OP im Krankenhaus durchgeführt – in Wien wird der lebensrettende Eingriff unter bestimmten Umständen durch entsprechend ausgebildete Notärzte der Berufsrettung auch direkt am Unfallort ausgeführt.

Wenn jede Sekunde zählt

Das kann zum Beispiel vorkommen, wenn ein Herz-Kreislauf-Stillstand bei einem Patienten zu erwarten ist und sprichwörtlich „jede Sekunde“ zählt. „Vor allem bei Stich- oder Schusswunden einhergehend mit einer Perforation des Brustkorbs kann der Eingriff lebensrettend sein“, informiert die Stadt Wien.

100 Wiener Notärzte und 80 Notfallsanitäter geschult

Die Thorakotomie ermöglicht den Notfallmedizinern einen schnellen Zugang zum Herzen, den Lungen und großen Gefäßen bei kritischen Verletzungen in diesem Bereich – und ist oft die letzte Chance für Patienten, wenn andere Behandlungsmethoden erfolglos bleiben. In Wien sind übrigens 100 Notärzte der Berufsrettung und 80 Notfallsanitäter für den Eingriff am Unfallort oder im Rettungswagen geschult. Im vergangenen Jahr wurden fünf Thorakotomien durchgeführt, zwei von fünf Patienten haben dank des Eingriffs überlebt.