Schock-Postings: Villach-Attentäter wird auf TikTok gefeiert

Nachdem ein 23-jähriger Syrer am Samstagnachmittag, dem 15. Februar 2025, in der Villacher Innenstadt auf mehrere Menschen eingestochen hat, hängt eine Wolke der Trauer über der Kärnten. Während der junge Mann seit Mittwoch nun offiziell in Untersuchungshaft sitzt, befindet sich die Stadt inmitten ihrer ausgerufenen Trauerwoche. Trauermärsche und Gottesdienste fanden sowohl in Villach als auch in Klagenfurt statt. Zuletzt wurde sogar der Faschingsumzug von der Villacher Faschingsgilde abgesagt.

Kommentare schockieren …

Viele können nach wie vor nicht fassen, was passiert ist. Versuchen, das Geschehene zu verarbeiten. Umso unfassbarer sind daher die Postings und deren Kommentarspalten auf dem Videoportal TikTok, in denen der Villach-Attentäter ganz offen gefeiert wird. „Ich bin gerade wirklich schockiert“, so der X-User esterreicherr. Hinzu fügte er Screenshots besagter Kommentare. Zu lesen ist dort unter anderem: „[…] Möge Gott ihm gnädig sein. Möge Gott seine Familie mit Herrlichkeit befreien“ oder „ich bitte Gott, deine Gefangenschaft zu durchbrechen, mein Bruder […]“. In manchen Kommentaren wird er sogar als „Nationalheld“ bezeichnet. Selbst zur Nachahmung wird aufgerufen.

„Kann man bitte dagegen vorgehen!?“

Auch andere X-User reagieren mit Entsetzen auf diese Äußerungen: „Kann man bitte dagegen vorgehen!?“, schreibt jemand und markiert direkt das Österreichische Bundesministerium für Inneres (BMI). Ein Zweiter fragt: „Hast du die Posts an die Polizei weitergeleitet?“ Dort heißt es auf Anfrage von 5 Minuten: „Der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) sind diese Videos bekannt und es wurden gemäß ihres gesetzlichen Auftrages und ihrer Befugnisse die erforderlichen Schritte eingeleitet.“ Strafrechtliche Sachverhalte werden vom Verfassungsschutz umgehend bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.