Musikalische Schmankerln: Internationales Akkordeonfestival startet

Auf in den hohen Norden heißt es am 22. Februar bei der Eröffnung des Akkordeonfestivals.

Auf in den hohen Norden heißt es am 22. Februar bei der Eröffnung des Akkordeonfestivals.

Am kommenden Samstag, 22. Februar 2025, ist es wieder soweit: Das 26. Internationale Akkordeonfestival geht in Wien wieder über die Bühne. Den Anfang machen „Anne Niepold & Alfama Quartett: NORD“ mit dem Eröffnungskonzert im Wiener Ehrbar Saal. Dieser befindet sich übrigens im 4. Wiener Bezirk Wieden.

Ziehharmonika-Flair in ganz Wien

Tags darauf, am Sonntag, präsentiert die Finnin Johanna Juhola ihr Programm „Reaktori“ im Theater Akzent. Bis zum 16. März kommen Freunde der verschiedenen Formen der Ziehharmonika an unterschiedlichen Standorten in der Stadt voll auf ihre Rechnung. Unter dem Thema FEMOSO (ein Wortspiel aus Femme _ Frau und famos _ großartig) rückt das Internationale Akkordeonfestival heuer vor allem Frauen in den Vordergrund.

Internationale Musiker bis Mitte März unterwegs

Das musikalische Spektrum ist dabei breit gefächert, auch internationale Musiker sind mit von der Partie. Erstmals expandiert das Festival auch über die Stadtgrenzen Wiens hinaus: So werden etwa Graz oder Purkersdorf in Niederösterreich bespielt. Den genauen Spielplan und Karten gibt es hier.