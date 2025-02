Pensionisten sollen zur Kasse gebeten werden

Beim Budget für die kommenden zwei Jahre soll es zwischen ÖVP und SPÖ in den Regierungsverhandlungen eine Einigung gegeben haben.

Dem Vernehmen nach dürften zwischen ÖVP und SPÖ erste Einigungen gelungen sein, eine davon ist das Budget, das bei den ersten Verhandlungen zum Knackpunkt geworden ist. 2025 sollen demnach 6,4 Milliarden Euro, im Folgejahr gar 8,4 Milliarden Euro eingespart werden. Details sind zwar noch Verhandlungssache, einige Punkte sind aber bereits an Medien durchgesickert.

KV-Beitrag für Pensionisten soll erhöht werden

So sollen – wie auch schon von FPÖ und ÖVP geplant – auch Pensionisten zur Kasse gebeten werden. Der Beitrag zur Krankenversicherung soll von 5,1 auf sechs Prozent steigen. Damit würden Pensionen jährlich teils um mehrere hundert Euro gekürzt. Wir haben darüber schon bei den vorigen Verhandlungen berichtet, mehr dazu hier: Millionen Österreichern droht Pensionskürzung um hunderte Euro. In der Tabelle sieht man die Mehrbelastung pro Jahr bei unterschiedlichen Brutto-Pensionen.

Brutto pro Monat Netto pro Monat (5 Prozent KV) Mit 6 Prozent KV Mehrbelastung pro Jahr 1.200 1.139 1.128 151 1.500 1.424 1.410 187 1.700 1.596 1.584 176 2.000 1.801 1.790 163 2.500 2.084 2.071 203 3.000 2.395 2.376 278 3.500 2.693 2.675 286 4.000 2.978 2.957 327

Klimabonus fällt, Ausgleich soll kommen

Wie auch schon unter Blau-Schwarz soll auch unter Schwarz-Rot der Klimabonus fallen, allerdings sind als Quasi-Ausgleich dafür Maßnahmen etwa für Pendler geplant. Die Bildungskarenz wird – im Gegensatz zu den Verhandlungen zwischen FPÖ-ÖVP – aller Voraussicht nach nicht gänzlich gestrichen. Während sie zwar abgeschafft werden soll, ist eine Nachfolgeregelung mit strengeren Zugangsvoraussetzungen geplant.

Rezeptgebühr soll eingefroren werden

Die Stabilitätsabgabe für Kreditinstitute wird in den kommenden zwei Jahren ebenfalls erhöht, es sollen statt aktuell 150 Millionen 2025 und 2026 jährlich 350 Millionen Euro ins Budget fließen. Die Übergewinnsteuer für heimische Energieunternehmen soll ebenfalls verlängert werden und jedes Jahr 200 Millionen Euro in die Kasse spülen. Als Entlastungsmaßnahme für die Bevölkerung soll die Rezeptgebühr eingefroren werden. Mehrere Maßnahmen, die Blau-Schwarz geplant hatten, sollen bleiben. Präsentiert werden sollen die Fortschritte bei den Verhandlungen Bundespräsident Alexander Van der Bellen jedenfalls frühestens am Freitag.