Bundesliga: Sturm will am Sonntag auf Siegerstraße zurückkehren

Sturm Graz trifft am Sonntag auf den FC Blau-Weiß Linz in der Merkur Arena

Der Start ins fußballerische Jahr 2025 ist für den SK Sturm – bis auf den Sieg in der UEFA Champions League gegen Leipzig – ganz und garnicht nach Plan verlaufen. 0:5, 0:2, 2:2 und 0:3 lauteten die Ergebnisse chronologisch geordnet aus Sicht der Steirer.

Strum will sich Heimsieg sichern

Nun steht das wichtige Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Blau-Weiß Linz an. Am Sonntag, dem 23. Februrar 2025, empfängt das Team von Cheftrainer Jürgen Säumel die Mannschaft von Gerald Scheiblehner. Die Zielsetzung für den SK Sturm liegt klar auf der Hand: Mit einem Heimsieg zurück auf die Siegerstraße kommen und damit das erste Mal im Jahr 2025 national voll anschreiben. Nach einer harten Trainingswoche, in der auf gewisse Dinge besonderer Wert gelegt wurde, steht nun mit der Partie gegen die Oberösterreicher die Prüfung an.

Die Linzer kämpfen um Teilnahme an Meistergruppe

Blau-Weiß seinerseits kämpft um etwas Historisches: Die erstmalige Teilnahme an der Meistergruppe. Dieses Vorhaben bekam am vergangenen Wochenende einen unerwarteten Rückschlag, als man sich dem Schlusslicht aus Altach beugen musste. Damit Schwarz-Weiß dieses Duell erfolgreich bestreiten kann, bedarf es auch der unbändigen Unterstützung von den Rängen.