Kind (9) schwer verletzt: Ski-Manöver nahm fatalen Ausgang

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr im sogenannten „Superpark“ (Funpark) in Fastenberg. Laut den derzeitigen Erhebungen dürfte ein 18-jähriger Skifahrer aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems (Oberösterreich) seine Fahrt am oberen Anfang des Parks gestartet haben, informiert die Polizei. In weiterer Folge benutzte er mehrere Schanzen zum Springen. Etwa in der Mitte der Piste nutzte er eine weitere, auf einer Kuppe aufgebaute, Schanze und sprang.

Kind im Sprung gerammt

„Zu diesem Zeitpunkt hielt sich der neunjährige Skifahrer aus dem Bezirk Linz-Land verdeckt unterhalb der Kuppe auf. Der 18-Jährige rammte, noch im Sprung, das Kind, worauf beide zu Sturz kamen. Der 18-Jährige blieb unverletzt“, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Weitere Erhebungen zum Unfallhergang sind notwendig.