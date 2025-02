Zwei Messen sorgen in Klagenfurt für Staus und Verzögerungen

In Klagenfurt ist wegen zweier Messen am Wochenende mit Staus und Verzögerungen zu rechnen.

Veröffentlicht am 20. Februar 2025, 20:18 / ©5 Minuten

Gleich zwei Messen werden dieses Wochenende in Klagenfurt stattfinden. Neben der Häuslbauermesse werden auch Immobilienfreunde zum Messegelände in der Kärntner Landeshauptstadt gebeten. Rund um das Gelände müsste man daher auch mit Verzögerungen rechnen, wie der ÖAMTC berichtet. Erfahrungsgemäß müsse man nämlich mit zehntausenden Besuchern rechnen, so die Verkehrsexperten weiter.