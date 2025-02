Paukenschlag: VÃ¶sendorfs BÃ¼rgermeister Hannes Koza tritt zurÃ¼ck

Die Nachricht wurde am Donnerstagabend bekannt.

Zuvor hatte der „Kurier“ berichtet, dass sich der Verdacht der Polizei erhärtet habe, dass Koza im Vorjahr einen tätlichen Angriff gegen sich nur erfunden habe. Er habe sich „in eine Opferrolle“ bringen wollen, gestand Koza nun ein. Er wolle sich professionelle Hilfe suchen und lege sein Bürgermeisteramt zurück.

Angriff im Dezember vorgetäuscht

Der Bürgermeister hatte im Dezember Fotos von Verletzungen im Gesicht veröffentlicht und angegeben, von einem Unbekannten im Schlosspark tätlich angegriffen worden zu sein. Von Anfang an hatte es Zweifel an dieser Darstellung gegeben. Im Strafverfahren werde der Bürgermeister jetzt nicht mehr als Opfer, sondern als Beschuldigter geführt, bestätigt Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, dem „Kurier“. Am Donnerstag sei Koza von der Polizei darüber informiert worden, dass er zu einer Einvernahme zu erscheinen habe.

Bürgermeister hatte Anzeige erstattet

Die angebliche Attacke soll im Dezember 2024 spätabends auf dem Heimweg vom Gemeindeamt im Vösendorfer Schlosspark passiert sein, hatte der Bürgermeister behauptet. Ein unbekannter Angreifer habe ihm ins Gesicht geschlagen, zudem gedroht, er würde die Gemeinderatssitzung am darauffolgenden Tag nicht überleben. Koza erstattete Anzeige und suchte das Krankenhaus für eine Röntgenuntersuchung auf. Die Gemeinderatssitzung wurde daraufhin von der Polizei überwacht, verlief aber ohne Zwischenfälle. Die Polizeiinspektion Vösendorf und das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) nahmen Ermittlungen auf.

FPÖ: „Einzig richtige Konsequenz“

„Private Rechnungen aus der Stadtkasse zahlen und einen Angriff erfinden, um sich dann als armes Opfer in den sozialen Medien darzustellen. Aber das passt alles zum System Koza und zur ÖVP“, reagierte FPÖ-Landesparteisekretär Alexander Murlasits Donnerstagabend in einer Aussendung auf die Enthüllungen: „Dass ein Politiker eine Prügelattacke erfindet, ist ein starkes Stück. Mit dem Rücktritt zieht Koza die einzig richtige Konsequenz und sucht sich professionelle Hilfe. Das muss man akzeptieren.“ (APA/red. 20.2.25)

