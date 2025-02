Frostiger Start am Freitag: So wird das Wetter in Wien

Bis Mittag ziehen am Freitag in Wien immer wieder einige Wolkenfelder vorüber, es bleibt allerdings trocken. Nach und nach verschwinden die Wolken vom Himmel und die Sonne setzt sich immer öfter durch. „Der Wind weht schwach bis mäßig, um die Mittagszeit und am Nachmittag in den östlichen Stadtteilen zum Teil lebhaft, aus Südost“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Der Morgen startet mit frostigen minus 3 oder minus 4 Grad. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen aus bis zu plus 5 Grad.