„Zahlreiche Übertretungen“: Autofahrer flüchtet nach Unfall in Puntigam

„Der 64-jährige nigerianische Staatsangehörige, er lebt in Graz, befuhr gegen 11.30 Uhr mit einem Pkw die Puntigamer Brücke in Richtung Osten. Nach der Brücke geriet er nach eigenen Angaben wegen eines, vor ihm bremsenden, Pkw auf den Gegenfahrstreifen. Der 64-Jährige schrammte mit seinem Pkw gegen den entgegenkommenden Pkw eines 73-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung“, berichtet die Polizei.

Nacht Flucht: Polizei konnte Lenker schließlich anhalten

Der 64-Jährige beging nach dem Unfall Fahrerflucht, indem der zuerst die Puntigamer Straße auf dem Fahrstreifen in die falsche Richtung befuhr, dann über einen Fahrbahnteiler auf den richtigen Fahrstreifen wechselte und schlussendlich sein Fahrzeug in der Murfeldstraße abstellte. Er demontierte die Probefahrtkennzeichen und entfernte sich zu Fuß in Richtung Süden. Eine Polizeistreife konnte den Mann schließlich anhalten.

Fahrer hatte keine Lenkberechtigung

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 64-Jährige keine Lenkberechtigung besitzt. „Der geständige 64-Jährige wird wegen zahlreicher Übertretungen angezeigt, er blieb unverletzt. Sein Unfallgegner wurde leicht verletzt und befindet sich in häuslicher Pflege“, heißt es in einer Aussendung der Polizei.

Versuchte Fahrerflucht am Mittwoch in Gösting

Am gestrigen Mittwoch kam es ebenfalls zu einem Unfall mit versuchter Fahrerflucht in Graz-Gösting. Ein alkoholisierter 47-Jähriger verursachte mit seinem Auto einen Verkehrsunfall. Der Mann, der zudem ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs war, versuchte anschließend von der Unfallstelle zu flüchten. Couragierten Zeugen des Unfalles gelang es, den Flüchtenden bis zum Eintreffen der Polizei anzuhalten. Mehr dazu hier: Lenker (47) will nach Unfall in Graz flüchten: Was er zu verbergen hatte.