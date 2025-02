Zwischen Bibber-Wetter und Frühlingsgefühlen: So verläuft der Freitag

Im Südwesten und Süden Österreichs gibt es am Freitag von in der Früh weg meist sonniges Wetter. In den übrigen Teilen des Landes regieren besonders am Vormittag noch teils dichte Wolken den Himmel, „es sollte aber weitgehend trocken bleiben“, geben die Meteorologen der GeoSphere Austria bekannt.

Frostiger Start – bis zu plus 16 Grad im Westen

Im Laufe des Tages gewinnt aber auch hier immer öfter die Sonne die Oberhand. „Der Wind kommt schwach bis mäßig, im Osten teilweise lebhaft, aus Ost bis Süd“, führen die Meteorologen weiter aus. Am Morgen liegen die Temperaturen bei frostigen minus 7 bis plus 3 Grad, am frühen Nachmittag gehen sich zwischen 1 bis plus 8 Grad aus. Im Westen sind allerdings bis zu plus 16 Grad möglich. Na wenn da mal nicht erste Frühlingsgefühle kurz aufkommen?