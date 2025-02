Neue Zahnarztpraxis feierte in Wolfsberg Eröffnung

Die gebürtige Slowenin Taja Dular Potocar übernahm die Kassenstelle von Karl Rezac, der seit 1982 als Kassenarzt aktiv war, die Stelle aufgrund der Altersregelung nun aber abgab. Neben typischen Aufgaben einer Zahnärztin – darunter Untersuchungen und Diagnosen, Zahnreinigung, Füllungen und Inlays, Wurzelbehandlungen und Mundhygiene, übernimmt Potocar auch Leistungen der ästhetischen Zahnheilkunde. Auch die Kinderzahnheilkunde hat einen großen Stellenwert. „Die kleinen Patienten sind besonders herzlich willkommen“, so Potocar.

Stadtrat Stückler: „Bin mir sicher, dass die neue Praxis ein echter Gewinn für unsere Stadt ist“

Die Praxis in der Hermann-Fischer-Straße wurde neu eingerichtet und beinhaltet auf 185 Quadratmetern einen Warteraum mit Rezeption, ein Behandlungszimmer und Röntgenraum – alles natürlich barrierefrei. In Kürze wird noch ein Operationsaal für Implantologie eingerichtet. Stadtrat Christian Stückler gratulierte dem Team zur Eröffnung: „Es ist schön zu sehen, dass die zahnärztliche Versorgung in Wolfsberg auch weiterhin in kompetenten und engagierten Händen liegt. Ich habe schon von einigen Patientinnen und Patienten gehört, wie zufrieden sie mit der Praxis sind – das spricht für sich. Ich bin mir sicher, dass auch diese neue Praxis ein echter Gewinn für unsere Stadt ist.“