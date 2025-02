Autobahnpolizei stoppt jungen Raser: Probeführerschein weg

Veröffentlicht am 21. Februar 2025, 06:09 / ©LPD Stmk/Makowecz

Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer geriet bei Geschwindigkeitskontrollen auf der Inntalautobahn im Tiroler Bezirk Schwaz ins Visier der Beamten der Autobahnpolizei Wiesing. Immerhin raste der junge Mann mit 169 km/h bei den Polizisten vorbei – und das in einer 100er-Zone. „Ihm wurde die Lenkberechtigung an Ort und Stelle abgenommen“, heißt es seitens der Beamten. Zudem erfolgt eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Schwaz.