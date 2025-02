Wiener Stadtwerke und FH des BFI Wien starten Kooperation

Die Wiener Stadtwerke kooperieren mit der FH des BFI Wien sowie den Studiengängen People and Culture Management (Bachelor) und Digital HR-Management und angewandtes Arbeitsrecht (Master). Ziel der Partnerschaft ist es, den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis zu intensivieren und Studierenden wertvolle Einblicke in die aktuellen Entwicklungen im Personal- und Organisationsmanagement zu bieten. Gleichzeitig profitieren die Wiener Stadtwerke von innovativen Impulsen aus der Forschung und können sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Die enge Zusammenarbeit ermöglicht es, gemeinsam an zukunftsrelevanten Fragestellungen zu arbeiten und praxisorientierte Lösungen für die Arbeitswelt von morgen zu entwickeln.

Kooperation bringt noch mehr Einblicke in die Arbeitswelt

„Die FH des BFI Wien ist seit Jahren eng mit der Stadt Wien vernetzt – sei es durch Forschungsprojekte, gemeinsame Initiativen oder Kooperationen mit Unternehmen der Stadt. Mit den Wiener Stadtwerken als neuem Partner erweitern wir dieses Netzwerk gezielt im Bereich Personal- und Organisationsmanagement. Diese Zusammenarbeit stärkt den Praxisbezug unserer Studiengänge und bietet unseren Studierenden wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Entwicklungen eines der wichtigsten Infrastrukturunternehmen Österreichs“ , freut sich Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien. Sabine Scharf, Leiterin Konzernpersonalentwicklung der Wiener Stadtwerke, ergänzt: „Als Wiener Stadtwerke gestalten wir aktiv die Zukunft unserer Stadt – mit einer starken Organisation, innovativen Prozessen und engagierten Menschen. Vielfältige Perspektiven sind dabei essenziell, weshalb wir uns gezielt externe Impulse holen. Die hohe Ausbildungsqualität an der FH des BFI Wien schätzen wir besonders und freuen uns auf den gemeinsamen Austausch sowie viele motivierte Kollegen , die mit uns an nachhaltigen Lösungen arbeiten.“

Von der Theorie in die Praxis