Schwerer Arbeitsunfall: Mann trennt sich Finger ab

Der Mann wurde nach der Erstversorgung in das Klinikum Schärding gebracht.

Veröffentlicht am 21. Februar 2025, 07:31 / ©5 Minuten

Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Schärding (Oberösterreich) arbeitete am 20. Februar 2025 gegen 15.45 Uhr in einem Sägewerk allein am Bretterzubringer, um die Bretter zum Besäumen zu übernehmen. Diese Maschine wird mittels Pedal vom jeweiligen Arbeiter bedient.

Finger abgetrennt

Aus bisher unbekannter Ursache dürfte der Arbeiter dabei mit der linken Hand entweder zwischen zugebrachte Bretter oder in die Maschine geraten sein, wodurch das vordere Glied des linken Ringfingers abgetrennt wurde. Der Mann wurde nach der Erstversorgung in das Klinikum Schärding gebracht.