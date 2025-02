Nach Villach-Attentat: Auch Faschingsumzug in Arnoldstein abgesagt

Der geplante Faschingsumzug am Dienstag, dem 4. März 2025, in Arnoldstein wird nicht stattfinden.

Der geplante Faschingsumzug am Dienstag, dem 4. März 2025, in Arnoldstein wird nicht stattfinden.

Unfassbare Szenen spielten sich am vergangenen Samstag, dem 15. Februar 2025, in der Villacher Innenstadt ab. Ein 23-jähriger Syrer stach wahllos auf mehrere Menschen ein. Ein 14-jähriger Bursche wurde dabei getötet; fünf weitere Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Stadt Villach hat daraufhin eine Trauerwoche ausgerufen. Trauermärsche und Gottesdienste fanden sowohl in Villach als auch in Klagenfurt statt. Zuletzt wurde sogar der Faschingsumzug von der Villacher Faschingsgilde abgesagt.

Arnoldstein zieht nach

Diesem Beispiel folgt man nun auch in der Marktgemeinde Arnoldstein. „Mit schwerem Herzen müssen wir euch mitteilen, dass der geplante Faschingsumzug am Dienstag, dem 4. März 2025, in Arnoldstein nicht stattfinden wird“, heißt es dazu in einer offiziellen Stellungnahme der Gemeinde. Man wolle damit „ein Zeichen der Anteilnahme und des Mitgefühls setzen“. Abschließend erklärt man seitens der Kommune: „Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen, ihren Familien und allen, die in dieser schweren Zeit betroffen sind. Jetzt ist es besonders wichtig, zusammenzustehen und füreinander da zu sein. Wir danken euch für euer Verständnis und eure Unterstützung. Bleibt sicher und passt auf euch auf. Eure Marktgemeinde Arnoldstein.“