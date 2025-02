Überraschende Entdeckung: Führerscheinentzug endete mit Drogenfund

Am 17. Februar 2025 vollzogen Beamte der Polizei Braunau im Auftrag der Bezirkshauptmannschaft eine Führerscheineinziehung eines amtsbekannten 69-jährigen Braunauers. An der Haustür des 69-Jährigen nahmen die Beamten bereits deutlich Cannabisgeruch wahr, worauf dieser zur Rede gestellt wurde. Beim Betreten der Wohnung stellten die Beamten weiter den verdächtigen Geruch fest.

Bei Führerscheinentzug Suchtgiftplantage entdeckt

In der Wohnung des Vorbestraften konnten in einem Lagerraum Utensilien sowie ein im Dachboden eingerichteter Aufzuchtraum, welcher mit Beleuchtungs- und Lüftungstechnik ausgestattet war, gefunden werden. Diverse Cannabispflanzen im getrockneten Zustand konnten ebenso vorgefunden werden. Das sichergestellte Suchtgift wurde mit einem Gewicht von 2.320 Gramm Cannabisblüten im getrockneten Zustand festgestellt. Der 69-Jährige wurde zum Sachverhalt vernommen. Aufgrund der Vorstrafen des Beschuldigten ordnete die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis die Haft und somit die Verbringung in die Justizanstalt Ried im Innkreis an.