34-Jähriger im Burgenland überfallen: Täter weiter flüchtig

Zu einer großangelegten Alarmfahndung kam es am Donnerstag im Burgenland.

Bezirk Neusiedl am See

Ein 34-jähriger Mann verließ gerade den Weingarten seiner Eltern in Gols, als er von zwei Männern angesprochen und in weiterer Folge körperlich bedrängt wurde. „Sie verlangten Geld von ihm und drückten ihn gewaltsam zu Boden“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Burgenland. In der Folge raubten sie seinen Autoschlüssel und sein Handy.

Alarmfahndung im Bezirk Neusiedl am See

Laut den Beamten flüchteten die Täter dann in Richtung Gols: „Der eine mit dem Auto des Opfers, der andere mit einem silbernen Ford mit ukrainischem Kennzeichen.“ Der 34-Jährige ging anschließend zu Fuß nach Hause und erstattete dort gemeinsam mit seinem Vater Anzeige bei der Polizei. Die Einsatzkräfte leiteten unverzüglich eine Alarmfahndung ein. Diese blieb bis dato jedoch erfolglos blieb. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.