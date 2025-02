100 Euro Strom-Bonus: Für diese Wiener Haushalte gibt es mehr Geld

Mit Jahresbeginn ist die Strompreisbremse der Bundesregierung ausgelaufen, eine Verlängerung ist derzeit nicht vorgesehen. Wien Energie setzt daher ab Mitte März eine eigene Unterstützungsmaßnahme: Ein 100 Euro-Ausgleichsbonus soll für Entlastung sorgen. Die Gutschrift entspricht – in einem durchschnittlichen Haushalt – den Stromkosten für etwa eineinhalb Monate. Anspruchsberechtigt sind Personen mit geringem Einkommen und in schwierigen Lebenssituationen, die von der ORF-Haushaltsabgabe befreit sind. Das sind in Wien geschätzt rund 130.000 Haushalte.

Ab 17. März: Bonus online oder im Service-Zentrum beantragen

Die Aktion startet am 17. März 2025 und läuft bis 30. Juni 2025. Anspruchsberechtigte Strom-Kund*innen der Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG können den Bonus unkompliziert beantragen – entweder online über die Wien Energie-Website oder persönlich in den Servicezentren Spittelau, Erdberg oder Guntramsdorf. Für die Beantragung sind lediglich Name, Kundennummer und der Nachweis über die Haushaltsabgaben-Befreiung erforderlich. Der Bonus wird direkt von den nächsten Teilbeträgen oder offenen Rechnungen abgezogen. Pro Kunde kann die Gutschrift einmal in Anspruch genommen werden.

Zusammenarbeit mit Sozialorganisationen

Wien Energie unterstützt bereits seit vielen Jahren Menschen in schwierigen Lebenssituationen, um die Energieversorgung für alle sicherzustellen. Seit fast 15 Jahren arbeitet die Ombudsstelle für soziale Härtefälle von Wien Energie dafür eng mit Sozialorganisationen zusammen. Im Zuge der Energiekrise hat das Unternehmen Sozialpakete im Wert von insgesamt 22 Millionen Euro geschnürt. Diese werden in Form von Energie-Gutscheinen an Sozialeinrichtungen ausgegeben, die damit Klient*innen bei der Begleichung offener Rechnungen und laufender Energiekosten unterstützen. Bisher wurde mit diesen Mitteln über 2.000 Menschen unbürokratisch und schnell geholfen. Zu den teilnehmenden Organisationen zählen Caritas, Rotes Kreuz, Volkshilfe, Wiener Hilfswerk, Obdach Wien und Licht ins Dunkel. Bis Ende Februar gilt zudem der freiwillige Abschalteverzicht für Strom, Gas und Fernwärme.