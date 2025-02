Fake-ÖAMTC-Umfrage führt in teure Kostenfalle

Das Mail verspricht ein Auto-Notfallkit als Gewinn, doch stattdessen tappt man in eine gemeine Abo-Falle.

Das Mail verspricht ein Auto-Notfallkit als Gewinn, doch stattdessen tappt man in eine gemeine Abo-Falle.

Veröffentlicht am 21. Februar 2025, 08:55 / ©Montage: Canva & ÖAMTC

Vorsicht: Betrüger verschicken derzeit E-Mails im Namen des Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touringclubs (kurz: ÖAMTC). Das Mail verspricht ein Auto-Notfallkit als Gewinn, sofern man an einer kurzen Umfrage teilnimmt. Aber Achtung: „Tatsächlich werden die vermeintlichen Gewinner am Ende der Umfrage dazu aufgefordert, die Versandkosten von zwei Euro zu übernehmen – dazu müssen sie ihre Bankdaten bekanntgeben. Und hier schnappt die Falle zu“, so Arbeiterkammer-Konsumentenschützerin Daniela Seiß.

©AK / Helge Bauer Am Foto: Arbeiterkammer-Konsumentenschützerin Daniela Seiß

Alle zwei Wochen werden 42 Euro vom Konto abgebucht

Die Expertin erklärt: „Mit der Dateneingabe stimmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einem Abonnement zu, bei dem alle zwei Wochen 42 Euro vom Konto abgebucht werden. Diese Information befindet sich in einem gut versteckten Kostenhinweis.“ Wer in die Falle getappt ist, sollte schriftlich den Rücktritt erklären, sowie eine Rückerstattung des abgebuchten Betrags fordern. Gibt es keine Reaktion, kann auch die Bank die unrechtmäßig abgebuchten Beträge rückerstatten. „Weiters raten wir dazu, die Kreditkarte für weitere Abbuchungen sperren zu lassen“, so Seiß abschließend.

ÖAMTC: „Nicht auf den Link klicken“

Auch beim ÖAMTC warnt man vor der Masche: „Bitte klicken Sie nicht auf die Links und löschen Sie die E-Mail umgehend“, heißt es in einer Mitteilung des Clubs. „Der ÖAMTC initiiert keine Gewinnspiele, Umfragen oder Aktionen, bei denen sensible Daten wie Kreditkarteninformationen online abgefragt werden.“