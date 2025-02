Spracherkennung entlastet Personal in KAGes-Spitälern

Freitagabend in der Werkstatt eines Hobbybastlers: Ein unachtsamer Moment reicht und das Stanleymesser verursacht eine tiefe Schnittverletzung an der Hand. In der Spitalsambulanz wird die Wunde versorgt und eine allgemeinmedizinische Kontrolle gleich für Montagfrüh dringend empfohlen. Nutzt der diensthabende Spitalsarzt die mittlerweile in allen Abteilungen der KAGes angebotene Spracherkennungssoftware, um seinen Befund zu diktieren, kann die Hausärztin zum Wochenbeginn schon den vollständigen Krankenhausbefund in der ELGA einsehen, obwohl das Spitalssekretariat in der Zwischenzeit nie geöffnet hatte. Auch der Patient kann sofort nach seiner Entlassung aus der Ambulanz in der ELGA oder auf Papier nachlesen, welche Untersuchungen mit welchen Ergebnissen bei ihm durchgeführt worden sind und welche Diagnose gestellt wurde.

Genutzt, wo passend zu Arbeitsabläufen

„Die Spracherkennungssoftware ist ein freiwilliges Angebot an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wird dort eingesetzt, wo sie gut zu den Arbeitsabläufen passt. Davon profitieren Patientinnen und Patienten, die ihren Befund schneller in Händen halten, und auch das Verwaltungspersonal, das dadurch mehr Kapazitäten für die übrigen administrativen Tätigkeiten hat“, betont KAGes-Vorstand für Finanzen und Technik Mag. DDr. Ulf Drabek, MSc MBA. „Derzeit nutzen Ärztinnen und Ärzten verschiedenster Fächer bereits das Spracherkennungstool – von der Radiologie über die Chirurgie bis zur Gynäkologie –, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem therapeutischen Bereich“, ergänzt KAGes Vorstandsvorsitzender Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h.c. Gerhard Stark. Die Fachabteilung Medizininformatik der Direktion Technik und IT sorgt für die reibungslose Einbindung in das zentrale medizinische Dokumentationssystem und schult das Personal im Umgang damit.

Täglich 1.300 spracherkannte Diktate

Rund ein Viertel der Diktate – also täglich rund 1.300 – werden in der KAGes mittlerweile mit Hilfe von Spracherkennung verarbeitet und automatisch geschrieben. Die erste Version der Software, die vor über zehn Jahren im Pilotbetrieb am LKH Oststeiermark, Standort Feldbach getestet wurde, musste noch lernen, individuelle Sprecher zu erkennen. „Mittlerweile ist die Spracherkennung so ausgereift, dass auch leise, undeutlich oder mit Akzent Sprechende sehr gut verstanden werden“, erläutert DI Eveline Pfeiler, die in der Fachabteilung Medizininformatik für die Implementierung der Spracherkennung in das medizinische Dokumentationssystem der KAGes zuständig ist. „Es ist uns ein großes Anliegen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KAGes maßgeschneiderte technische Lösungen zur Verfügung zu stellen, die ihren Arbeitsalltag vereinfachen und damit auch eine raschere Patientenversorgung ermöglichen“, erklärt HR Ing. Mag. Thomas Hofer, Direktor für Technik und IT in der KAGes.

Regionale Nutzung der Spracherkennungssoftware

In Summe entstanden allein im Jänner 2025 in den Spitälern der KAGes rund 40.000 spracherkannte Befunde. Am LKH-Univ. Klinikum Graz waren es rund 14.500, am LKH Graz II haben 480 Nutzerinnen circa 7.500 Befunde erstellt. 400 Ärztinnen und Therapeutinnen haben am LKH Hochsteiermark rund 6.000 Befunde mittels Spracherkennung erfasst. Am LKH Murtal waren es rund 2.500 Befunde von über 150 Mitarbeiterinnen. Das LKH Oststeiermark verzeichnete rund 5.000 spracherkannte Befunde von über 200 Mitarbeiterinnen, am LKH Rottenmann-Bad Aussee waren es rund 1.500 von 85 Mitarbeiterinnen und am LKH Südweststeiermark rund 2.900 Befunde.

