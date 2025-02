Letzte Ruhe für 14-jähriges Opfer: Polizei bei Beerdigung im Einsatz

Die Tat des 23-jährigen Syrers hat Kärnten tief erschüttert. Der junge Mann stach am Samstagnachmittag in der Villacher Innenstadt wahllos auf mehrere Menschen ein. Ein 14-Jähriger wurde dabei getötet. Fünf weitere zum Teil schwer verletzt. Die Stadt befindet sich seitdem in einer Trauerwoche. Trauermärsche und Gottesdienste fanden sowohl in Villach als auch in Klagenfurt statt. Tausende Menschen haben sich daran beteiligt, drückten ihre Anteilnahme aus. Immer präsent: Die Polizei. Etliche Kräfte sicherten die Veranstaltungen ab.

Villacher Polizei auch bei Beerdigung im Einsatz

Nun folgt die Beerdigung des viel zu jungen Opfers. Auch dort werden die Beamten für die notwendige Sicherheit sorgen, wie Villachs Stadtpolizeikommandant Erich Londer gegenüber 5 Minuten bestätigt. „Es werden mehr als ein Dutzend Verkehrs- und Zivilkräfte vor Ort sein.“ Auch eine Drohne hat man sicherheitshalber in petto: „Ob diese tatsächlich zum Einsatz kommt, wird aber erst vor Ort entschieden“, so der Polizeichef abschließend.

