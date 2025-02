Klagenfurts Bürgermeister: „Zeit für klare Schritte“ in Asylfrage

Nach dem Anschlag in Villach werden immer mehr Stimmen laut, die Maßnahmen im Zusammenhang mit Asylbewerbern fordern. Mehr dazu unter: Freiheitliche fordern Schließung weiterer Asylheime in Kärnten. Auch Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Liste Scheider) meldet sich nun zu Wort: „Wie auch andere Bürgermeister-Kollegen, fordere ich die Schließung von Asylheimen. Permanent werde ich von der Bevölkerung in Klagenfurt angesprochen und aufgefordert zu handeln. Es ist an der Zeit, dass wir klare Schritte unternehmen.“

Bürgermeister zu Asyl-Situation in Klagenfurt

Konkret fordert der Stadtchef, dass das Durchgriffsrecht des Bundes auf die Verteilung von Flüchtlingen umgehend geändert werde. Scheider: „Die aktuelle Regelung, in der Flüchtlinge auf Städte und Gemeinden aufgeteilt werden, ist nicht tragbar! Ich fordere ein Mitbestimmungs- und Vetorecht für Städte und Gemeinden.“ Zudem verlangt Scheider einen raschen Termin beim Land Kärnten. „Auch mit Vertretern des Bundesministeriums für Inneres“. Zeitgleich habe er einen offenen Brief an Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) geschickt, „um ihm die Bedenken der Bürger zu übermitteln und ihn zum Handeln aufzufordern“, betont der Bürgermeister abschließend.