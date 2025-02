Schwerer Unfall auf L314 forderte mehrere Verletzte

Veröffentlicht am 21. Februar 2025, 11:43 / ©Freiwillige Feuerwehr Markt Ligist

Gegen 7 Uhr kam es auf der L314 zu einer Kollision zwischen zwei Autos. „Laut ersten Informationen der Landesleitzentrale in Lebring waren zwei PKW in dem Unfall verwickelt, eine Person war noch im Fahrzeug eingeschlossen aber unverletzt“, berichtet die Feuerwehr Ligist in einem Einsatzbericht. Die Informationen bestätigten sich dann vor Ort.

Unfall forderte mehrere Verletzte

Während Feuerwehrsanitäter gemeinsam mit einem Ersthelfer eine verletzte Person bis zum Eintreffen des Notarztwagens Voitsberg versorgten, wurde die eingeschlossene Person mit Hilfe einer Leiter aus dem Fahrzeug befreit. Zudem setzten die Einsatzkräfte ein hydraulisches Rettungsgerät ein, um die Beifahrertür zu öffnen. Nachdem das Rote Kreuz die Versorgung der Verletzten abgeschlossen hatte und die Polizei die Unfallstelle freigab, stellten die Feuerwehren die beteiligten Fahrzeuge an einem sicheren Ort ab.