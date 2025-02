Stadt Graz schnürt Förderpaket für Deutsch-Kurse

Sprache ist ein wichtiger Türöffner zu Bildung, Arbeit und gesellschaftlicher Teilhabe. „Mit den Kursangeboten stärken und fördern wir Menschen dabei, Deutsch zu lernen und sich ein selbständiges Leben aufzubauen. Damit fördern wir die Teilhabe in der Gesellschaft sowie am Arbeitsmarkt“, weist Integrationsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) auf die Wichtigkeit der Kursangebote hin.

916.700 Euro für Kurse und Lernförderung

Der im Stadtsenat einstimmig beschlossene Betrag von 916.700 Euro setzt klare Schwerpunkte: 390.500 Euro für Deutschkurse und Beratungsangebote für Erwachsene. 526.200 Euro für Lernförderung von Kindern. „Wie man an diesen Zahlen erkennt, liegt ein besonderer Schwerpunkt auf dem Deutscherwerb und der Lernförderung von Kindern und Jugendlichen, damit diese von Beginn an sprachliche Hürden im Bildungssystem überwinden können,“ erklärt Krotzer den Fokus der Förderung. Die geförderten Vereine unterstützen die Menschen in Graz schon seit mehreren Jahren und bringen große Erfahrung in diesem wichtigen Themenfeld. Gefördert werden so zum Beispiel die Lernhäuser des Roten Kreuzes, die Lerncafés und -bars der Caritas, Deutschkurse von ISOP und das Sprachförderungsprojekt WortSPIELerei von deutsch und mehr.