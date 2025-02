642 Leben gerettet: Kärntner Feuerwehren ziehen beeindruckende Bilanz

Am Freitag wurde der Tätigkeitsbericht der Kärntner Feuerwehren präsentiert.

Veröffentlicht am 21. Februar 2025

Das zeigt der Tätigkeitsbericht des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes, der am Freitag von Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) und Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin präsentiert wurde. „642 – Das ist die Zahl der Menschenleben, die im Jahr 2024 durch unsere Kameradinnen und Kameraden gerettet werden konnte. Unglaublich, beeindruckend und ehrfürchtig möchte ich mich heute gegenüber dieser Zahl zeigen“, beginnt Fellner als zuständiger Feuerwehrreferent des Landes. Auch hob er die starke Performance der FKAT-Bereitschaften im Jahr 2024 hervor. Erstmals standen nämlich alle fünf Kärntner FKAT-Bereitschaften außerhalb der Landesgrenzen im Einsatz, nämlich beim Hochwasser in Niederösterreich.

©Landesfeuerwehrkommando Kärnten Am Foto: Landesrat Daniel Fellner und der Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin (v.l.)

Frauenanteil bei der Kärntner Feuerwehr nimmt weiter zu

Konkret setzen sich die Kärntner Feuerwehr-Einsatzstellen aus 397 Freiwilligen, 30 Betriebs- und einer Berufsfeuerwehr zusammen. Im Vergleich zu 2023 ist die Anzahl der Feuerwehren damit annähernd gleichgeblieben. Es gab nur eine Zusammenlegung im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren im Bezirk Wolfsberg. Erfreut zeigen sich Fellner und Robin auch über die Mitgliederentwicklung: 25.611 Kräfte zählt die Kärntner Feuerwehr. Auch der Frauenanteil nimmt weiter zu und beträgt derzeit rund sieben Prozent. In den rund 180 Jugendgruppen werden zudem 2.047 Zehn- bis Fünfzehnjährige betreut.

1,4 Millionen ehrenamtliche Stunden

In Summe wurden im abgelaufenen Jahr 5.785 Brand- und 12.869 technische Einsätze bewältigt. „Damit ist die Belastung unserer Feuerwehrleute wieder auf ein ’normales‘ Niveau zurückgekehrt ist“, erläutert Robin. Zählt man die Stunden für Aus- und Weiterbildung, für Übungen, Wartungs- und Verwaltungsarbeiten und sonstige Leistungen hinzu, so haben die Kärntner Florianis rund 1,4 Millionen ehrenamtliche Stunden erbracht. Robin: „Bemerkenswert ist, dass sich die Anzahl der besonderen Einsätze bei alternativen Energieerzeugungsanlagen mit 43 Vorfällen verdoppelt hat. Diese stellen mit ihrer Technologie die Feuerwehren vor neue Herausforderungen.“ Immer öfters würden die Feuerwehren auch zu Hilfeleistungen alarmiert werden, um eingeschlossene Personen aus Aufzugsanlagen zu befreien oder Wohnungen zu öffnen, in denen ein Unfall vermutet wird.

©Landesfeuerwehrkommando Kärnten 2024 wurden 5.785 Brand- und 12.869 technische Einsätze bewältigt.

Mehrjähriges Investitionsprogramm

Weiter wurde 2024 ein mehrjähriges Investitionsprogramm zur Ausrüstung der KAT-Züge gestartet. Damit sollen neue LKW, Wechselladersysteme und Teleskoplader angekauft werden. „Mit den geplanten Anschaffungen von KAT-Gerätschaften durch das Land Kärnten wird die Leistungsfähigkeit der Kärntner Feuerwehren auf eine neue Ebene gehoben“, betont Robin. Auch die Landesfeuerwehrschule hat sich auf die zunehmenden Szenarien der Katastrophenbewältigung eingestellt. Das Ausbildungsprogramm wurde erweitert. Zudem setzt man auf Webinare und Online-Lehrveranstaltungen.