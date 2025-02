Schwimmendes Herz: Villach setzt leuchtendes Zeichen gegen Gewalt

Mit einem schwimmenden Herz will Villach die Trauerwoche beenden.

Mit einem schwimmenden Herz will Villach die Trauerwoche beenden.

Veröffentlicht am 21. Februar 2025, 12:43 / ©5 Minuten

Die 15-minütige Darbietung bei der Draubrücke soll den Abschluss der Trauerwoche in Villach darstellen. Diese ist ausgerufen worden, nachdem ein 23-jähriger Syrer am Samstagnachmittag, dem 15. Februar 2025, wahllos auf Menschen in der Villacher Innenstadt eingestochen hat. Dabei wurde ein 14-jähriger Bursche getötet, fünf weitere Menschen zum Teil schwer verletzt.

Herz wird in der Drau platziert

Der formelle Schlusspunkt der Trauerwoche wird unter dem Motto „Ein Herz, eine Stadt. Villach hält zusammen“ stattfinden. Geplant ist, dass Schwimmer der Feuerwehr und der Wasserrettung um 18 Uhr ein beleuchtetes Herz mit einem Durchmesser von drei Metern in die Drau setzen. Dieses wird langsam zuerst unter der Draubrücke und dann unter dem Congress-Center-Steg durchschwimmen, ehe es – als Zeichen unvergänglicher Liebe – flussabwärts, ins Land hinaus treiben wird.

Würdevolles Ende der Trauerwoche

Der gesamte Vorgang wird von Musik begleitet werden. Zusätzlich wird Schauspielerin und Poetry Slammerin Estha Sackl einen eigenen kurzen Text sprechen. Darüber hinaus wird es keine Ansprachen geben. Bitte beachten: Die Draubrücke ist am Sonntag ab 17 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.02.2025 um 13:13 Uhr aktualisiert