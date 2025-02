EntfÃ¼hrungsversuch: Fremder wollte AchtjÃ¤hrige in Transporter locken

Unfassbare Szenen sollen sich am 17. Februar 2025 im Bereich der Pfarrkirche in Ebenthal abgespielt haben.

Unfassbare Szenen sollen sich am 17. Februar 2025 im Bereich der Pfarrkirche in Ebenthal abgespielt haben.

Unfassbare Szenen sollen sich am 17. Februar 2025 im Bereich der Pfarrkirche in Ebenthal abgespielt haben. Ein bislang unbekannter Täter soll zwischen 16.15 und 16.30 Uhr versucht haben, ein achtjähriges Mädchen in einen schwarzen Transporter zu locken. „Gegenüber dem Mädchen gab er an, dass sie einsteigen solle, weil er Lutscher, einen Babyhund und eine Babykatze zu Hause habe“, heißt es seitens der Polizei. Das Kind reagierte zum Glück geistesgegenwärtig und rannte zu einer Dame, am in der Nähe befindlichen Friedhof.

Zur Täterbeschreibung: männlich

ca. 1,80 Meter groß

dunkle lockige Haare

dunkle Augenfarbe

schlanke Statur

Ermittlungen bislang erfolglos

„Da die Tat erst zwei Tage später angezeigt wurde, verliefen die Ermittlungen bisher ohne Erfolg“, so die Beamten. Sie bitten um zweckdienliche Hinweise. Zeugen des Vorfalls und speziell die Zeugin am Vorfallfort werden aufgerufen, sich bei der Polizeiinspektion Ebenthal unter 059133-2104, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder beim Polizei-Notruf 133 zu melden. „Sollte es zu solch einem Vorfall kommen, werden die Betroffenen gebeten, sofort den Polizeinotruf zu verständigen, um Sofortfahndungsmaßnahmen treffen zu können“, so die Beamten abschließend.

Nicht der erste Vorfall in Kärnten

Von ähnlichen Erlebnissen berichteten kürzlich auch mehrere Mittelschüler in der Kärntner Gemeinde Friesach. In einem Rundschreiben mahnte Direktor Harald Klogger deshalb zur Vorsicht. Mehr dazu unter: Fremde sollen Kinder ins Auto locken: Kärntner Schule mahnt zur Vorsicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.02.2025 um 12:56 Uhr aktualisiert