Antrittsbesuch: Botschafter Konrad Bühler zu Gast in Grazer Burg

Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom und der österreichische Botschafter in Slowenien Konrad Bühler.

Veröffentlicht am 21. Februar 2025, 12:58 / ©Land Steiermark/ Resch

Im Mittelpunkt des Antrittsbesuchs standen vor allem die guten wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Steiermark und Slowenien. So ist Österreich der wichtigste ausländische Investor in Slowenien und mit mehr als 1.300 Tochterunternehmen – darunter viele von steirischen Unternehmen – ein bedeutender Arbeitgeber. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom unterstrich am Rande des Gesprächs: „Die Steiermark und Slowenien verbindet nicht nur eine gemeinsame Grenze, sondern seit vielen Jahren auch eine enge, wichtige Partnerschaft. Allein aus wirtschaftlicher Sicht ist die Zusammenarbeit mit unserem südlichen Nachbarn für die Steiermark von großer Bedeutung. Nicht zuletzt die Kooperation zwischen dem Cargo Center Graz und dem Hafen von Koper zeigt, welche Vorteile beide Seiten für den jeweiligen Wirtschaftsstandort ziehen können.”

Joint-Committee im Herbst 2025 geplant

Neben den wirtschaftlichen Beziehungen waren auch aktuelle politische Entwicklungen, die Situation der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien sowie die der slowenischsprachigen Volksgruppe in der Steiermark und die bevorstehende Sitzung des Joint-Committee im Herbst 2025 Thema des Antrittsbesuchs. Konrad Bühler ist seit 5. November 2024 außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der Republik Österreich in der Republik Slowenien.

